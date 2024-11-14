Лавров оценил влияние победы Трампа на изменение отношения США к Украине

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким отметил, что Москва будет судить об ожиданиях, связанных с приходом Дональда Трампа на пост президента США, по конкретным делам.

«Судить будем по конкретным делам», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров выразил мнение, что приход Трампа не изменит позиции США по Украине. При этом российский министр подчёркивал, что Россия никогда не отказывалась от контактов с США.