Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину

Россия и Саудовская Аравия намерены продолжать тесную координацию в ОПЕК+.

Эта тема обсуждалась в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

"Подчеркнута важность продолжения тесной координации в ОПЕК+. Констатирована эффективность и своевременность предпринимаемых в этом формате шагов по обеспечению баланса на глобальном энергетическом рынке", - сообщила пресс-служба Кремля содержание беседы.

Кроме того, стороны обсудили сложную обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. "Обсуждена сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении. В Кремле подчеркнули, что "принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают".

Президент РФ и саудовский принц условились продолжить личные контакты. "Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.

В Кремле также отметили, что стороны обменялись мнениями об успешно проведенном саммите БРИКС в Казани.