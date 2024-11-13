В Европе призвали не допустить прямых переговоров России и США

Европейские страны должны не позволить США и России в одиночку приступить к переговорам, которые могут затронуть всю Европу. Такую точку зрения высказал французский дипломат и аналитик Мишель Дюкло в колонке для газеты Le Monde.

«Мы предлагаем ведущим европейским столицам (в частности, Лондону, Парижу, Берлину, Варшаве или некоторым из них) быстро согласовать стратегию "вовлечения". Цель — продемонстрировать американцам, что Европа может внести вклад в урегулирование, и что ее голос должен учитываться», — говорится в материале.

По словам Дюкло, заключение российско-американского соглашения не гарантировано, но Европа «может многое потерять при любом сценарии». Дипломат подчеркнул, что все решения принимают США — так было во время президентского срока Барака Обамы и, скорее всего, будет при избранном президенте страны Дональде Трампе.

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Киевские власти обеспокоены тем, что победивший на выборах президент США Дональд Трамп предложит провести переговоры с Москвой по формуле вице-президента Джей-Ди Вэнса. Об этом пишет журнал The Economist.

"Беспокойство вызывает то, что предложение Трампа Украине станет больше похоже на идеи, выдвинутые Дж. Д. Вэнсом, будущим вице-президентом", - отмечается в публикации.

Авторы статьи пояснили, что в этом случае Украина не сможет стать членом НАТО, а Россия сохранит контроль за 18 процентами ее территории.

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Вновь избранный президент США Дональд Трамп планирует в первый же день своего нового срока инициировать переговоры между Россией и Украиной. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщила пресс-секретарь его предвыборного штаба Кэролайн Левитт.

— Провести переговоры о мирной сделке между Россией и Украиной <...> в первый день включает привлечение Украины и России за стол переговоров для завершения конфликта, — цитирует слова Левитта издание Associated Press News.

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Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин примут меры для разрешения украинского конфликта. Об этом он рассказал газете «Известия».

По словам экономиста, переговоры в подавляющем большинстве случаев должны вестись между Вашингтоном и Москвой, так как «это никогда не было конфликтом между Украиной и Россией, это был конфликт между Соединенными Штатами и Россией». Он назвал ошибкой тот факт, что глава Белого дома Джо Байден с 2022 года ни разу не обсудил с Путиным Украину.

«Я надеюсь, что Трамп и Путин разберутся между собой», — добавил он.

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Урегулирование украинского конфликта должны обсуждать лидеры России и США, Владимиру Зеленскому за столом переговоров делать нечего. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Зеленский не представляет ни украинских государственных интересов, ни интересов украинского народа. Ни юридически, ни политически, - написал он в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру", комментируя заявления избранного президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта в ближайшее время. - Поэтому для эффективных переговоров придется сесть за стол с президентом РФ Владимиром Путиным самому Трампу".

Медведчук указал, что Украина утратила территории вследствие непрофессионализма и глупости ее руководителей, которые проводили антироссийскую политику по указке хозяев из Вашингтона. "До Зеленского, как видим, не дошло, - продолжил он. - И что тогда он будет делать за столом переговоров? Ему нечего предложить противоположной стороне". При этом, отметил Медведчук, "сам факт начала переговоров не будет означать автоматическое прекращение огня".

Трамп неоднократно заявлял, что намерен остановить конфликт на Украине как можно скорее. Республиканец не конкретизировал детали своего плана урегулирования, однако в западных СМИ появились предположения о том, что он вынудит Киев признать утрату территорий.

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, безусловно, задает новый вектор в мировой политике, в том числе, касаемо Украины. Однако непонятно, куда именно приведет этот путь. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

"Так или иначе, важно на этих ожиданиях от Трампа, завышенных, на мой взгляд, не обжечься об эти первые контакты. Потому что разочарование в них может быть достаточно сильным. И я боюсь, что видение Москвы, как может закончиться этот военный конфликт, и видение Вашингтона, даже если в Белом доме будет Трамп, будут сильно различаться", - сказал Бовт.

Тем не менее, как считает эксперт, в Белом доме понимают, что всему есть предел, в том числе, бесконечному вливанию денег в конфликт на Украине. Как пишет издание Weapons and Strategy, у украинского лидера Владимира Зеленского есть три варианта действий, если действующий президент США Джо Байден не успеет отправить пакет помощи до инаугурации Трампа: вести переговоры с РФ, потерпеть крах, либо уйти в отставку.

Отмечается, что Трамп может выступить против дальнейшей помощи Украине. Это вполне возможно, поскольку он может попросить своих коллег-республиканцев в палате представителей просто не вносить меру о помощи Киеву в этот орган, по сути отложив ее рассмотрение до тех пор, пока его администрация не вступит в должность.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Россия не позволит диктовать себе условия мира в переговорах по Украине и будет исходить в них из национальных интересов. Он также призвал с осторожностью относиться к словам о решающей роли нового президента США Дональда Трампа в урегулировании противостояния.

«Мы опираемся не на чьи-то слова о решающих месяцах или роли Трампа, а на линию Генштаба, — подчеркнул политик. — Если говорить про Трампа, то поживем — увидим. Пока рассуждать о его конкретных шагах во внешней политике я бы поостерегся: предсказуемость Трампа оставляет желать лучшего».

Новый президент США, как подчеркнул Швыткин, должен понимать, что Россия действительно открыта к переговорам, готова к диалогу, но не станет жертвовать собственными интересами.

«Мы будем исходить исключительно из национальных интересов. А наши успехи на фронте позволяют диктовать условия. Не будет такого, что мы вернем какие-то территории в состав Украины», — заключил он.

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