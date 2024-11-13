Россия будет ориентироваться на конкретные поступки и действия избранного президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, Россия — самодостаточное государство, которое открыто к развитию взаимовыгодных отношений со всеми миром.

Были моменты, когда мы доверяли словам, верили обещаниям — прошли и этот урок. Теперь исходим из конкретных шагов и поступок. Будем на них ориентироваться и дальше. Россия — самодостаточное государство, которое уважает международное право и открыто к развитию взаимовыгодных отношений со всеми миром. Мы демонстрировали и подкрепляли это своими действиями на протяжении всей истории. При этом мы действительно умеем отвечать и давать отпор, защищая свои национальные интересы, — сказала Захарова.

Ранее политолог Сергей Марков обратил внимание, что действующий президент США Джо Байден может не допустить Трампа к власти. Комментируя публикацию Reuters о том, что российский лидер Владимир Путин провел с республиканцем первые неофициальные переговоры, эксперт пояснил, что страны Запада могут спровоцировать ради этого третью мировую войну.

МИД предупредил Запад о разрушительном ответе в случае ударов ВСУ вглубь России

Аналитик из Турции Серхат Латифоглу до этого предположил, что США до конца года могут инициировать мирные переговоры по Украине. По его словам, в худшем случае предложение выдвинут в январе-феврале 2025 года.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон попросил Трампа добиться «реальных уступок» от России при начале переговоров по Украине. При этом сам республиканец придерживался уклончивого подхода по украинскому вопросу, обсуждая эту тему с зарубежными лидерами.