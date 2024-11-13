Песков высказался о роли России в урегулировании между Израилем и Ливаном

Россия продолжает делать все, что в ее силах, чтобы способствовать урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикации СМИ о том, что Тель-Авив и Бейрут близки к заключению договоренности о прекращении огня, в рамках которой Москва может выступить в качестве посредника, передает ТАСС.

Нет, мне нечего сказать по этой теме. Россия продолжает занимать весьма ответственную позицию, мы продолжаем делать все, что в наших силах, с тем чтобы способствовать прекращению огня, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что утвердил ликвидацию лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллы, а также дал добро на операцию по подрыву устройств связи бойцов этой шиитской организации в Ливане. Отмечалось, что это произошло на еженедельном заседании израильского кабмина.

17 сентября в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. В результате пострадали не менее четырех тысяч человек, 11 спасти не удалось, включая восьмилетнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Портал Axios выяснил, что Нетаньяху в рамках серии встреч с руководителями служб безопасности страны лично санкционировал операцию по подрыву пейджеров членов «Хезболлы». По данным журналистов, Тель-Авив рассчитывал перевести противостояние с движением в новую фазу.