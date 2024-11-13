В Госдуме оценили назначение Илона Маска в команду Трампа

Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Дональд Трамп назначил бизнесмена Илона Маска в свою президентскую команду, так как среди американских политиков не хватает «умных людей». Об этом депутат рассказал Telegram-каналу SHOT.

Ранее Трамп сообщил, что основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск, а также экс-претендент на выдвижение в президенты США, миллионер Вивек Рамасвами получат работу в Белом доме. Маск и Рамасвами возглавят новый департамент эффективности правительства США.

«Видимо, больше умных людей не осталось в Соединенных Штатах, поэтому Трампу приходится опираться на тех, кого он знает и в кого он верит», - так Картаполов прокомментировал назначение Маска.

Трамп заявлял, что Маск и Рамасвами помогут «демонтировать» правительственную бюрократию, сократить избыточные нормативные акты и расходы правительства. Новый департамент будет направлять рекомендации правительству и сотрудничать с управлением по бюджету. Трамп рассчитывает, что Маск и Рамасвами помогут ему создать «предпринимательский подход» к правительству.