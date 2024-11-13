Захарова посоветовала Финляндии выйти из русофобского угара

Решение властей Финляндии закрыть границу с Россией было продиктовано русофобским угаром, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция мероприятия доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Для того, чтобы открыть границу и сделать жизнь наших [российских и финских] граждан более комфортной, власти Финляндии должны просто выйти из состояния русофобского угара», — сказала дипломат на брифинге.

Ранее стало известно, что погранслужбы Финляндии и России обсуждают возможное открытие границы между странами, это может произойти уже в конце февраля 2025 года.