В МИД РФ не уточнили сроки подписания договора о партнерстве России и Ирана

Сроки подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана согласовываются. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

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"Что касается нового межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, он, как вы знаете, готов", - сказала она, комментируя слухи о том, что страны передумали подписывать договор.

По словам Захаровой, его подпишут в ходе двустороннего визита в торжественной обстановке, а сроки согласовываются.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что готовящийся договор станет "серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений". Иранское информационное агентство IRNA также писало, что новое соглашение России и Ирана станет историческим поворотным моментом в отношениях двух стран.

Посол Ирана ранее сообщал, что данный документ будет готов к подписанию уже в рамках саммита БРИКС в Казани, однако президенты стран договорились о том, что соглашение будет подписано после саммите в ходе отдельного визита иранского лидера в РФ.