Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время еженедельного брифинга, что Запад не хочет мира с Москвой и намерен продолжать гибридную войну против России.

По ее словам, «достижение мира в планы Запада не входит».

«Там по-прежнему намерены продолжать гибридную войну против нашей страны руками киевского режима «до последнего украинца», — сказала представитель МИД.

Она обратила внимание на слова генсека НАТО Марка Рютте, который призвал государства альянса «подтвердить приверженность сохранению курса войны».

Также Захарова заявила, что Москва расценит разрешение Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России как прямое вовлечение стран НАТО в конфликт, что приведет к неминуемым и разрушительным для Запада последствиям. Она также предупредила лидеров Запада, что они продолжают играть с огнем, и их действия в очередной раз подтверждают актуальность и необходимость проведения спецоперации на Украине.