Захарова отреагировала на призыв генсека НАТО увеличить помощь Украине

Генсек НАТО Марк Рютте призывает к продолжению «кровавой бойни», когда говорит о необходимости увеличить помощь Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На этой неделе Рютте сказал, что ЕС и США должны совместно «подтвердить приверженность долгосрочной поддержке» Киева и делать больше для обеспечения его боеспособности. Он считает, что союзникам нужно предоставить необходимую помощь украинской армии, чтобы «изменить траекторию конфликта». Также генсек заявил, что Запад должен «повысить цену» победы для России.

«Это заявление официальное, это призыв не к деэскалации ситуации, не к мирным переговорам или к политико-дипломатическому способу урегулирования ситуации. Это призыв к продолжению кровавой бойни», — прокомментировала слова генсека НАТО Захарова.

Напомним, что Рютте также встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном. Во время переговоров генсек заявил, что союзники должны обеспечить Украине способность «продолжать воевать».