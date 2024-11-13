Захарова оценила шансы становления Балтийского моря внутренним водоемом НАТО

Как бы ни хотелось западным странам, Балтийское море никогда не станет внутренним морем НАТО.

Об этом 13 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Даже после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции Балтийское море не превратится во внутренний водоем Североатлантического альянса», — цитирует дипломата ТАСС.

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Как писала «Парламентская газета», ранее помощник Президента РФ Николай Патрушев заявил, что страны Запада стремятся ограничить российское судоходство в Балтийском море. По его словам, это делается с тем, чтобы осложнить транзит грузов в Калининградскую область и изолировать российский анклав.