Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары по российской территории как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Захарова указала на публикацию в британских СМИ, где говорилось о намерениях премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона убедить президента США Джо Байдена дать Киеву разрешение на использование ракет Storm Shadow. По словам Захаровой, в Лондоне надеются, что Белый дом согласится на этот шаг до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Как указала дипломат, если киевский режим получит разрешение на упомянутые удары, это изменит суть конфликта, и ответ РФ «будет неминуемым и разрушительным для Запада».

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В понедельник в Совфеде оценили просьбу Макрона и Стармера к Байдену одобрить удары вглубь России. Сенатор Владимир Джабаров сказал газете ВЗГЛЯД, что Джо Байден, скорее всего, не разрешит ВСУ использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России, иначе его президентство окажется еще более запятнанным.

Ранее стало известно о желании Эммануэля Макрона и Кира Стармера убедить президента США Джо Байдена снять запрет ВСУ на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения его полномочий.