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Мишустин провел встречу с генсеком ООН

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин провел встречу с генсеком ООН
© РИА Новости

Как указывает корреспондент агентства, встреча прошла на 29-й сессии Конференции Всемирной организации по изменению климата (COP29) в Баку.

Ранее Гутерриш выразил беспокойство из-за сообщений о якобы отправке военнослужащих армии КНДР в Россию. По его мнению, пребывание северокорейских солдат и офицеров на российской территории означает очень опасную эскалацию конфликта на Украине.

Политика
Михаил Мишустин
ООН
Баку
Украина