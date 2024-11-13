Мишустин провел встречу с генсеком ООН

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает корреспондент агентства, встреча прошла на 29-й сессии Конференции Всемирной организации по изменению климата (COP29) в Баку.

Ранее Гутерриш выразил беспокойство из-за сообщений о якобы отправке военнослужащих армии КНДР в Россию. По его мнению, пребывание северокорейских солдат и офицеров на российской территории означает очень опасную эскалацию конфликта на Украине.