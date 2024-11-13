В Кремле отреагировали на открытие базы США недалеко от границы России

Размещение комплекса противоракетной обороны (ПРО) в Польше — продвижение военной инфраструктуры США к России и попытка сдержать ее потенциал.

Так открытие американской базы недалеко от границы России прокомментировал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал», — сказал официальный представитель Кремля.

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Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО, которая находится в польском Редзикова в 165 километрах от российской границы, нужна для ликвидации не только иранских, но и российских ракет.