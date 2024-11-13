В Кремле высказались о покинувших страну россиянах

Покинувшие страну граждане чудовищно и окончательно оторваны от России. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны. И они не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним», — ответил Песков на вопрос о желании релокантов провести в Берлине демонстрацию с требованием вывести российские войска с Украины.

Пресс-секретарь президента России добавил, что мнение релокантов, организующих демонстрации за рубежом, не вызывает в Кремле интереса.

Ранее в интервью радиостанции «Комсомольская правда» Песков говорил, что «не ставшие врагами России релоканты могут возвращаться в страну».