Стало известно, когда состоится прямая линия с Путиным

«Прямая линия» и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут в совмещенном формате во второй половине декабря. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, мероприятие пройдет до конца года.

«Во второй половине декабря состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии. Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив», - пояснил Дмитрий Песков.

Он также отметил, что, помимо вопросов от жителей России, президент ответит и на вопросы представляющих российские и зарубежные СМИ журналистов, которые будут находиться в зале.

В прошлом году президент России подвел итоги года 14 декабря. Мероприятие прошло в Гостином дворе в Москве и совместило в себе «Прямую линию» и большую пресс-конференцию. Такой же формат применялся во время пандемии коронавируса, в 2020 году. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил такое решение желанием главы государства подвести итоги года сразу по всем направлениям.

Президент в течение четырех часов отвечал на вопросы журналистов и обычных россиян. На прямую линию заранее поступило больше двух миллионов вопросов.