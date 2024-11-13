В Кремле прокомментировали попытку захвата власти в Киргизии

Россия в рамках двусторонних механизмов сотрудничества постоянно находится на связи с властями Киргизии.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание группы лиц, намеревавшихся захватить власть в республике.

«По линии силовиков идут контакты. Мы убеждены, что руководство Киргизии обладает всем необходимым, чтобы обеспечить порядок в стране», — сказал представитель Кремля.

О задержании планировавших захват власти в Киргизии сообщили накануне вечером в МВД республики. По данным ведомства, дестабилизировать обстановку для дальнейшего захвата власти они планировали в день проведения выборов в местные кенеши (представительный орган местного самоуправления в Киргизии) 17 ноября 2024 года «под предлогом проведения национальных спортивных игр в пригороде Бишкека».

В июле в Киргизии произошел аналогичный инцидент. Группа людей «вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации». Для этого ее участники планировали организовать массовые беспорядки.