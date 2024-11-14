Дамаск сможет работать в БРИКС после сирийского урегулирования

Дамаск может рассчитывать на работу в БРИКС после окончательного урегулирования конфликта в Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в беседе с ТАСС.

"Будем надеяться, что к тому времени, как Сирия станет членом БРИКС, в сирийском урегулировании все-таки будет поставлена хорошая, жирная точка, положительная", — сказал он.

После этого Дамаск примут "с распростертыми объятьями в число членов этой великолепной организации", подчеркнул Лаврентьев. 24 октября стало известно, что по итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус стран — партнеров объединения. Партнерами БРИКС стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.