В Госдуме ответили на заявления о вводе британских войск на Украину

Потенциальный ввод британских войск на территорию Украины приведет королевство к «саморазрушению и деградации».

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Так депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости прокомментировал слова экс-премьера Британии Бориса Джонсона о возможности соответствующего шага.

«Ввод войск на Украину приведет Британию к плачевным последствиям — саморазрушению и деградации не столько в сфере теряющих всякое уважение властных институтов, сколько к стремительно надвигающейся угрозе потери государственности и территорий», — отметил депутат.

Борис Джонсон назвал условие отправки британских войск на Украину

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Известиям» заявление английского политика о возможности отправки британских войск на Украину, заявив, что Джонсон продолжает провоцировать и разжигать.