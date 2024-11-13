МИД РФ надеется на корректировку курса США на Ближнем Востоке

Москва рассчитывает на корректировку будущей администрацией Дональда Трампа американского внешнеполитического курса на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева.

МИД России указал на расхождение слов и действий Запада в борьбе с нацизмом

По его словам, существующие проблемы региона нужно решать. В Москве понимают, что у Трампа и США очень тесные отношения с Израилем, однако считают, что все вопросы и проблемы нужно будет решать по совокупности, включая сирийский кризис.