Небензя обвинил США и Израиль в гибели свыше 43 тысяч жителей Газы
Американские власти наряду с Израилем виновны в гибели более чем 43 тысяч палестинцев, убитых с начала обострения палестино-израильского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.
По его словам, США поставляют в регион оружие. Также смерти палестинцев способствовали голод и инфекционные заболевания.
Небензя: Россия поддерживает новый проект резолюции СБ ООН по Газе
Дипломат отметил, что если бы Израиль действительно был готов к договоренности о прекращении огня и освобождению заложников, то «он бы на нее давно пошел, а не выдвигал бы все новые условия».
«Наши американские коллеги сознательно водили нас всех за нос, выигрывая для Израиля время для реализации его планов по истреблению как можно большего числа палестинцев в Газе и превращению этой территории в абсолютно непригодную для жизни зону», – подчеркнул Небензя.