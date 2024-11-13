Небензя обвинил США и Израиль в гибели свыше 43 тысяч жителей Газы

Американские власти наряду с Израилем виновны в гибели более чем 43 тысяч палестинцев, убитых с начала обострения палестино-израильского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

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По его словам, США поставляют в регион оружие. Также смерти палестинцев способствовали голод и инфекционные заболевания.

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Дипломат отметил, что если бы Израиль действительно был готов к договоренности о прекращении огня и освобождению заложников, то «он бы на нее давно пошел, а не выдвигал бы все новые условия».