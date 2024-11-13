Захарова проиллюстрировала позицию Рютте по Украине мемом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала мем с клоуном, сообщает РИА Новости.

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Таким образом, она проиллюстрировала позицию генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте по конфликту вокруг Украины. Дипломат опубликовала картинку, на которой процитировала заявления Рютте о поддержке им военного конфликта. На ней иллюстрирующий спикера человек постепенно наряжается клоуном.

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Иллюстрацию представитель внешнеполитического ведомства подписала так: «Про «мирные планы» и «неагрессивные блоки».

В начале октября Рютте вступил в должность генсека НАТО. В своем первом выступлении он заявил, что Украина должна получить место в Альянсе. Среди приоритетов на своем новом посту он назвал увеличение помощи Киеву. 12 ноября он заявил, что Евросоюз и США совместно должны увеличивать помощь Киеву. По его словам, поддержка Украины «отвечает интересам как Европы, так США и индотихоокеанского региона, в частности Южной Кореи и Японии».