Захарова пошутила о «реалистичной дате» парламентских выборов в Германии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который назвал 23 февраля «реалистичной датой» для новых парламентских выборов в государстве. Она пошутила об этом в своем Telegram-канале.

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«Как думаете, узрят немецкие СМИ в этом руку Москвы?», — поинтересовалась дипломат.

Захарова проиллюстрировала позицию Рютте по Украине мемом

До этого официальный представитель МИД РФ высмеяла позицию генерального секретаря НАТО Марка Рютте по конфликту на Украине.Она опубликовала картинку, на которой изображен человек, постепенно превращающийся в клоуна.

Ранее Захарова посочувствовала немцам после скандала с участием президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о нападении немецкого лидера на писателя, который его раскритиковал.