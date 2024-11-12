$97.960104.25-0.60
Войти в почту

Лавров рассказал о прозрении стран в вопросе украинского конфликта

Все больше стран-партнеров России понимают, что конфликт на Украине сложился не в одночасье. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров рассказал о прозрении стран в вопросе украинского конфликта
© РИА Новости

Выступая перед выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу, он пояснил, что от российских партнеров из Азии, Африки, Латинской Америки требуют «осудить Россию, потому что она напала». Однако в мире начинают понимать истоки конфликта, отметил глава МИД.

Ранее Лавров заявил о необходимости выводить западные страны на чистую воду с их позицией по кризису на Украине. Он напомнил, что все члены ООН обязаны уважать права человека вне независимости от расы, пола, языка и религии, однако Запад, постоянно называющий себя «чемпионом прав человека», ни разу не упоминал об этом в контексте кризиса на Украине.

Политика
Сергей Лавров
Украина