Лавров рассказал о прозрении стран в вопросе украинского конфликта

Все больше стран-партнеров России понимают, что конфликт на Украине сложился не в одночасье. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

Выступая перед выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу, он пояснил, что от российских партнеров из Азии, Африки, Латинской Америки требуют «осудить Россию, потому что она напала». Однако в мире начинают понимать истоки конфликта, отметил глава МИД.

Ранее Лавров заявил о необходимости выводить западные страны на чистую воду с их позицией по кризису на Украине. Он напомнил, что все члены ООН обязаны уважать права человека вне независимости от расы, пола, языка и религии, однако Запад, постоянно называющий себя «чемпионом прав человека», ни разу не упоминал об этом в контексте кризиса на Украине.