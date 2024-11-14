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"Демократия разбушевалась". Захарова о требовании лишить свободы Ле Пен

Требование прокуратуры Парижа приговорить лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к лишению свободы на пять лет, а также к поражению в избирательных правах на аналогичный срок показывает, как "демократия во Франции разбушевалась". Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Кучно пошло: [сооснователь Telegram Павел] Дуров, Ле Пен - демократия во Франции разбушевалась", - отметила дипломат, комментируя соответствующую тему.

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