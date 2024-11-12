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Стало известно, как избрание Трампа повлияло на дискуссии по Украине в ООН

Тема украинского конфликта приобрела иное измерение в ООН после того, как республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Об этом в ходе пресс-конференции заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

Полянский: тема Украины приобрела иное измерение в ООН после избрания Трампа
© globallookpress.com
«Ее (тему Украины — «Газета.Ru») стали активно комментировать, строить прогнозы», — пояснил дипломат.

12 ноября первый заместитель главы комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа сообщил, что у избранного президента США есть возможность поспособствовать урегулированию украинского кризиса еще до официального вступления в должность в январе 2025 года. Трамп сможет добиться этого, если разрабатываемый его командой план завершения вооруженного конфликта будет увязан с соответствующими инициативами российского руководства.

Также депутат выразил уверенность, что республиканец уже сейчас может надавить на действующего американского лидера Джо Байдена. При этом отсутствие у Трампа юридических полномочий решать внешнеполитические вопросы до инаугурации не должно этому помешать, резюмировал парламентарий.

Политика
Дмитрий Полянский
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