Губернатор объяснил отставку главы атакованного ВСУ района Курской области

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев, куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в начале августа, покинул свой пост из-за недостаточных контактов с населением. Об этом, объясняя отставку чиновника, заявил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов, его цитирует ТАСС.

«Я убедился в том, что не везде достаточно отрабатывают главы районов, где-то наши министры. На себя взял дополнительные обязательства как можно чаще встречаться [c гражданами]», — сказал губернатор.

На встрече с жителями приграничных районов Смирнов добавил, что те чиновники, которые не хотят или не могут выполнять свою работу, должны быть заменены.