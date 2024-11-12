Володин объяснил ценность запрета пропаганды чайлдфри для женщин

Принятый в третьем чтении законопроект о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения (так называемой идеологии чайлдфри) позволит женщинам самим и без давления решать, рожать ли детей. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения - так называемой идеологии чайлдфри. Распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, запрещается в Интернете, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе.

"Мы принимаем этот закон за рождение детей, за большие семьи. За то, чтобы каждая женщина принимала решение самостоятельно, чтобы на нее никто не давил. А мы должны создавать условия для того, чтобы детей было больше. В этом смысл принимаемого решения", - отметил Володин на пленарном заседании Думы.

Он подчеркнул, что закон вызвал резонанс в обществе. "Его обсуждают. Есть критики, в первую очередь, из-за рубежа. Они пытаются сделать все для того, чтобы нашей страны не стало, остановить развитие России", - отметил Володин. Он добавил, что это не рядовой документ, а "закон о будущем государства". "Это закон судьбоносный, причем для любого государства, которое хочет таким быть в будущем", - подчеркнул спикер Госдумы. По его словам, существование страны на "многие тысячелетия вперед зависит от того, будут рождаться дети или нет".