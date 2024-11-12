В Госдуме нашли виновных в массовых протестах в Абхазии

Протесты в Сухуме могли организовать западные подстрекатели, предположил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что на Западе давно пытаются настроить абхазов против России. По его словам, при этом Абхазии нет смысла опасаться колонизации со стороны РФ.

Сухум вспыхивает, как сухой тростник, от любой искры. Но здесь, боюсь, не обошлось без западных подстрекателей, которые давно подзуживают абхазов, настраивая против России. Точно могу сказать, что в этом случае опасаться нашей колонизации не следует, — пояснил Журавлев.

Он обратил внимание, что россиянин даже не может купить в Абхазии квартиру, только взять в аренду на длительный срок от 50 до 100 лет. То же самое касается любого другого недвижимого имущества, поделился парламентарий.

Соглашение предусматривает инвестиционные программы, за счет которых республика, напомню, мало кем в мире, кроме России, признанная, смогла бы развиваться. Мы, наоборот, готовы вкладываться в ее экономику, и обделять или ущемлять местных жителей хоть в чем-то, поверьте, никто не собирался, — заключил депутат.

Более двухсот протестующих в Абхазии ранее перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума. Трасса в Россию будет разблокирована после освобождения шестерых активистов, сообщили манифестанты.