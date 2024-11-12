Белоусов сделал заявление о действиях Запада

Запад в попытках сохранить роль гегемона в мировых процессах пытается подорвать региональную стабильность. Как сообщает РИА Новости, об этом на заседании Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Глава оборонного ведомства отметил, что по этой причине Москва уделила особое внимание проблемам мирного урегулирования конфликтов и формирования справедливого многополярного мироустройства на саммите БРИКС в Казани. Сегодня же участников заседания СМО ждет «насыщенная повестка, касающаяся многостороннего военного сотрудничества стран содружества».

«Особое место в ней отводится подготовке к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Все мы прекрасно понимаем, насколько важно сохранить нашу общую историю и не допустить ее искажения», — добавил Белоусов.

В мероприятии также принимают участие представители Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, на заседании присутствуют секретарь СМО государств СНГ Юрий Дашкин и генсек СНГ Сергей Лебедев.