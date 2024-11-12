В Госдуме отреагировали на предложенный в Германии ультиматум по Украине

Ультиматум, который собрался ставить России кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, — это глупости, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. На прозвучавшие слова политика он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее немецкий политик пообещал в случае победы на выборах дать России сутки для прекращения боевых действий. Если Москва откажется, он предложил поставить Киеву крылатые ракеты Taurus и снять запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

Чепа назвал Мерца слабым политиком.

«Естественно, это глупости. Если это пиар-ход, хорошо, молодец, пытайся стать канцлером. Если он это серьезно говорит, так мыслит, то Германия с такими политиками не будет скатываться вниз, а упадет вниз вскоре, в пропасть экономическую, политическую», — сказал он.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц ранее выступал против подобных инициатив. В конце октября он снова осудил передачу Киеву дальнобойных ракет и назвал это решение неверным.