Володин высказался о видении мироустройства Путина

В Госдуме поддерживают видение нового мироустройства, о котором ранее говорил президент России Владимир Путин.

Об этом в разговоре с главой государства заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Все руководители фракции Госдумы поддержали его видение мироустройства и построения многополярного мира», — высказал позицию Володин.

Ранее Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что «на наших глазах формируется совершенно новое мироустройство». По его словам, следующие 20 лет будут не менее, а более сложными.