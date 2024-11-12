Вице-спикер Совфеда отреагировал на ультиматум России от кандидата в канцлеры ФРГ

Разрешение Украине использовать немецкие ракеты Taurus означает прямое участие военных ФРГ в конфликте.

Вице-спикер Совфеда отреагировал на ультиматум РФ от кандидата в канцлеры ФРГ
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Об этом в своем Совфеда Константин Косачев.

«Безответственное заявление кандидата в канцлеры Германии от ХДС (Христианско-демократического союза) Фридриха Мерца. (…) "Разрешение" на применение Taurus означает прямое участие немецких военных, то есть все более глубокое вовлечение Германии в конфликт на Украине», — написал политик.

Сенатор также подчеркнул бесполезность общения с Россией на языке ультиматумов. Косачев пояснил, что элиты в Берлине без причин ведут страну к военному конфликту с ядерной державой, которая никогда не заявляла о стремлении к подобному столкновению.

Ранее Фридрих Мерц выразил готовность поставить России ультиматум и организовать переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. Он заявил, что при победе на выборах он намерен потребовать прекращения боевых действий на Украине — на принятие решения политик отведет Москве сутки. При отказе России Мерц предложил поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

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