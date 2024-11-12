В России высказались об условиях переговоров по Украине

Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Россия не позволит диктовать себе условия мира в переговорах по Украине и будет исходить в них из национальных интересов. Он также призвал с осторожностью относиться к словам о решающей роли нового президента США Дональда Трампа в урегулировании противостояния.

«Мы опираемся не на чьи-то слова о решающих месяцах или роли Трампа, а на линию Генштаба, — подчеркнул политик. — Если говорить про Трампа, то поживем — увидим. Пока рассуждать о его конкретных шагах во внешней политике я бы поостерегся: предсказуемость Трампа оставляет желать лучшего».

Новый президент США, как подчеркнул Швыткин, должен понимать, что Россия действительно открыта к переговорам, готова к диалогу, но не станет жертвовать собственными интересами.

«Мы будем исходить исключительно из национальных интересов. А наши успехи на фронте позволяют диктовать условия. Не будет такого, что мы вернем какие-то территории в состав Украины», — заключил он.

Ранее в издании Reuters со ссылкой на неназванный украинский источник заявили, что ближайшие полгода станут решающими в конфликте на Украине из-за вступление в должность Трампа. Это, как считает чиновник, может приблизить начало переговоров между странами.