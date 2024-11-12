Медведев ответил Германии на идею «ультиматума» России

Осеннее обострение началось у лидеров стран — участниц Европейского союза после победы на выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Они задались целью загнать конфликт с Россией в необратимую фазу.

Об этом заявил в личном Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца о готовности выдвинуть Москве ультиматум о прекращении ударов по украинской инфраструктуре на 24 часа.

«...Просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причём к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать», — написал Медведев.

Ранее Мерц заявил, что в случае, если Россия откажется принимать ультиматум ФРГ, он намерен снять ограничение на удары Киева крылатыми ракетами Taurus вглубь России.