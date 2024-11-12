Медведев ответил Германии на идею «ультиматума» России

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США у европейских лидеров началось «осеннее обострение»: они стремятся «загнать конфликт с Россией в необратимую фазу». Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

Медведев обратил внимание на заявления Фридриха Мерца, возможного кандидата на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС). По словам Мерца, если в Германии состоятся внеочередные выборы и его партия одержит на них победу, он поставит России ультиматум: прекращение боевых действий в течение 24 часов или поставки Украине дальнобойных ракет Taurus и отмена ограничений на удары.

По словам Медведева, подобные ультиматумы «носят предвыборный характер». Он подчеркнул, что ракеты Taurus не способны существенно повлиять на ход боевых действий.

Переговоры или удары по России: кандидат в канцлеры ФРГ пообещал ультиматум Путину

В то же время удары крылатыми ракетами многократно увеличивают риск перехода конфликта в «самую опасную стадию», отметил Медведев. Он добавил, что об этом ранее предупреждал президент РФ Владимир Путин.

Медведев назвал удивительным, что современные европейские политики стремятся «затащить» конфликт на свою территорию. Он добавил, что делают они это «к явной радости» США и вопреки пожеланиям своих народов.