Шойгу оценил связи России и Китая

Двусторонние связи России и Китая являются одним из стержней мировой политики и безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МИД КНР Ван И, сообщает РИА Новости.

Он поздравил дипломата и китайский народ с 75-летием образования КНР и установления дипломатических отношений между странами.