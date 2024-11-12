Шойгу оценил связи России и Китая

Двусторонние связи России и Китая являются одним из стержней мировой политики и безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МИД КНР Ван И, сообщает РИА Новости.
Он поздравил дипломата и китайский народ с 75-летием образования КНР и установления дипломатических отношений между странами.
«За три четверти века Китай добился выдающихся успехов, а наши двусторонние связи стали одним из стержневых элементов в мировой политике и безопасности, главным стабилизирующим фактором в международных делах», — сказал он.