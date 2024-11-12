В США выразили надежду на переговоры Трампа и Путина по Украине

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин примут меры для разрешения украинского конфликта. Об этом он рассказал газете «Известия».

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По словам экономиста, переговоры в подавляющем большинстве случаев должны вестись между Вашингтоном и Москвой, так как «это никогда не было конфликтом между Украиной и Россией, это был конфликт между Соединенными Штатами и Россией». Он назвал ошибкой тот факт, что глава Белого дома Джо Байден с 2022 года ни разу не обсудил с Путиным Украину.

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«Я надеюсь, что Трамп и Путин разберутся между собой», — добавил он.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник призвал США и Россию к переговорам по Украине.