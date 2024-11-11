Зампостпреда РФ в ООН предрекла поправке Запада о нацизме скорую гибель

Поправка Запада к российской традиционной резолюции по борьбе с героизацией нацизма о стремлении Москвы оправдать проведение СВО борьбой с неонацизмом, вероятнее всего, в следующем году уже погибнет. Такое мнение высказала зампостпреда РФ в ООН Мария Заболоцкая, передает РИА Новости.

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Ранее Третий комитет ГА ООН одобрил российскую резолюцию с включенной в нее поправкой о стремлении России оправдать СВО на Украине борьбой с неонацизмом. За нее проголосовали 66 стран, против выступили 43, еще 51 государство — воздержалось. Несмотря на это авторы поправки все равно выступили против резолюцию.

«Евросоюз превращается в оплот противостояния борьбе с героизацией нацизма, а остальные страны, в общем, весь мир, все регионы абсолютно голосуют за резолюцию, против поправки. Она, скорее всего, в следующем году уже погибнет», — считает Заболоцкая.

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев также отметил позитивную динамику по голосованию по западной поправке. По его словам, все больше делегаций понимают, что она оторвана от реальности и не имеет никакого отношения к содержанию резолюции.