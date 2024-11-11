В МИД РФ прокомментировали результаты голосования по резолюции России по нацизму

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев прокомментировал голосование в ООН за российскую резолюцию по борьбе с нацизмом. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее комитет ООН одобрил российскую резолюцию о «Борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Согласно результатам голосования, в поддержку резолюции выступили 116 стран, еще 54 проголосовали «против» и 11 воздержались.

По словам Лукьянцева, такие результаты демонстрируют «расхождение слов с действиями» многих западных политиков. Как заявил дипломат, многие представители стран, которые проголосовали за отклонение резолюции, ранее утверждали о своей приверженности борьбе с расизмом и другими проявлениями дискриминации.

«Делегации говорят о том, что они привержены искоренению расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, нацизма, неонацизма, и потом в то же время они голосуют против осуждения этих явлений», — заявил он.

Впрочем, Лукьянцев также добавил, что при голосовании по соответствующей резолюции на пленарном заседании Генассамблеи она получит больше голосов «за».