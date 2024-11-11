В России назвали самые ожидаемые от Трампа изменения

Изменение политического вектора в США повлияет на политическую конфигурацию мира, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

© Lenta.ru

В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал самые ожидаемые преобразования от избранного президента США Дональда Трампа.

«Я не знаю, как он будет реализовывать те обещания, которые он давал во время предвыборной кампании. Но очень много было обещаний, связанных и с вопросами НАТО, и с вопросами специальной военной операции (СВО). Он говорил о причинах, и в том числе о роли США [в СВО], о необходимости ее завершения. Он говорил о финансировании Украины. Сейчас недаром мы слышим, что Байден собирается поднять вопрос о продолжении финансирования Украины», — рассказал Чепа.

По словам депутата, не только Россия ждет от Трампа изменений политики США, но и многие европейские лидеры.

«Конечно, мы ждем определенных изменений, ждем ясности. Сегодня есть паника у [президента Украины Владимира] Зеленского, есть паника среди европейских лидеров. Не просто так взять и изменить какой-то курс», — добавил он.

Более прагматичных решений от Трампа можно ожидать не только по России, но и связанных с Ближним Востоком. Китай ждет определенных заявлений. Все это определенным образом повлияет на экономику. Поэтому изменение политического вектора в Америке повлияет на политическую конфигурацию мира

Ранее стало известно, что одержавшие победу на выборах в Сенат и предварительно одерживающие верх в Палате представителей Конгресса республиканцы не будут в скором времени принимать решения о помощи Украине и рассматривать пакеты по данной теме.