Захарова заявила, что Трамп должен исправить ошибки США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что избранный президент США Дональд Трамп должен исправить ошибки, которые допустила администрация прошлого главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает RTVI.

По словам Захаровой, именно Вашингтон в прошлом запретил Владимиру Зеленскому вести переговоры с Россией. Как считает российский дипломат, из-за этого Трамп должен стремиться не к тому, чтобы «усадить» Москву за стол переговоров с Киевом, а к справлению «преступных ошибок» США.

«Именно Вашингтон запретил Владимиру Зеленскому участвовать в переговорах с Россией, в том числе закрепив это законодательно. Поэтому усаживать Россию не надо. Надо исправлять те преступные ошибки, которые совершили американские либеральные демократы», — заявила она.

Ранее в штабе Трампа заявили, что новый глава Белого дома собирается отменить указы Байдена.