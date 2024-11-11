МИД Молдавии вызвал посла РФ

МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе Олега Озерова на фоне инцидента с падением дронов на территории республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Накануне Генеральный инспекторат полиции Молдавии заявил об обнаружении двух беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве предположили, что они якобы были запущены с территории России.

«Посла России вызвали в МИД к 10.00 [11.00 мск] в связи с падением в воскресенье двух дронов на севере и юге республики», — пояснил собеседник агентства.

Такое решение было принято после состоявшегося сегодня, 11 ноября, заседания Высшего совета безопасности, уточнил источник.

По предварительным данным, главе российской дипмиссии будет вручена нота протеста.

В МИД прокомментировали обвинения Молдавии в проникновении дронов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что Москва категорически отвергает необоснованные обвинения со стороны Кишинева в мнимом нарушении воздушного пространства Молдавии российскими беспилотниками.