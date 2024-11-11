США и Великобритания рассматривают подрывы газопроводов «Северные потоки» как один из методов продвижения своих экономических интересов.

Страны могут совершить новые аналогичные теракты, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

«По имеющейся информации, американцы и англичане рассматривают диверсию на „Северных потоках“ в качестве одного из многих методов продвижения своих экономических интересов. Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры», — поделился Патрушев с «Коммерсантом».

Среди возможных целей он упомянул морские оптоволоконные кабели, которые играют ключевую роль в глобальной системе связи.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Запад сразу же обвинил Россию, но через полгода США назвали виновником Украину. РФ, в свою очередь, обвиняет США. Позже среди возможных виновников теракта называлась Польша.