Захарова обвинила Киев в попытках втянуть Молдавию в конфликт

Обвинения МИД Молдавии в том, что на территории страны нашли российские БПЛА, является провокацией, цель которой — втянуть республику в конфликт на стороне Украины и Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее МИД Молдавии сообщило, что в Каушанском и Рышканском районах республики обнаружили беспилотники, которые были выпущены с территории России с целью отвлечения ПВО Украины.

Захарова эти обвинения «категорически отвергла», указав, что никаких доказательство того, что БПЛА, о которых идет речь, имеют российское происхождение и были запущены с территории РФ предоставлено не было. Она отметила, что в рамках СВО российские военные «не применяют и не прокладывают маршруты полетов дронов над территорией сопредельных с Украиной государств, в число которых входит Молдавия».

«Обращает на себя внимание тот факт, что информация о двух БПЛА, якобы упавших в Молдавии, появилась одновременно с проведением ВСУ массированного налета на гражданские объекты в Российской Федерации. Так, 10 ноября с 00:00 до 8:00 московского времени ВСУ было задействовано в общей сложности 84 БПЛА, в том числе в Московской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Белгородской и Тульской областях. Данное совпадение указывает на стремление киевских властей спровоцировать Молдавию на полноформатное подключение к участию в боевых действиях на стороне Украины и Запада», — добавила Захарова.

На этом фоне она призвала Кишинев «отказаться от антироссийской риторики и не поддаваться на подобные провокации».