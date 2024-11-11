В Кремле высказались о новых терактах по аналогии с подрывом «Северных потоков»

Западные страны, в частности, США и Великобритания, могут устроить новые теракты по аналогии с подрывом газопроводов «Северный поток».

Об этом заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Коммерсантъ».

«По нашим данным, американцы и англичане рассматривают взрывы на "Северных потоках" как один из множества методов для продвижения своих экономических интересов. Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, например, морские оптоволоконные кабели, которые обеспечивают связь во всем мире», — отметил представитель Кремля.

По мнению Патрушева, подобные действия являются частью плана Запада «по созданию хаоса энергетического рынка», так как гегемония Вашингтона «стала нестабильной».