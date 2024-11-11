В МИД прокомментировали обвинения Молдавии в проникновении дронов

Москва категорически отвергает необоснованные обвинения со стороны Кишинева в мнимом нарушении воздушного пространства Молдавии российскими беспилотниками, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Накануне МИД Молдавии выпустил заявление, в котором утверждается, что в Каушанском и Рышканском района страны были обнаружены дроны, якобы выпущенные с территории России для отвлечения ПВО Украины.

Кишинев «решительно осудил» якобы имевшее место нарушение воздушного пространства Молдавии «российскими БПЛА», «подвергнувшими жизни молдаван угрозе».

«Категорически отвергаем голословные антироссийские выпады, которые, к сожалению, стали нормой в [Молдавии]. В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запушены с территории нашей страны, представлено не было», — подчеркнула Захарова.

Глава МИД Молдавии Попшой: два упавших в стране БПЛА были российскими

Представитель МИД РФ напомнила, что официальные лица неоднократно сообщали: в ходе специальной военной операции российские военные не применяют и не прокладывают маршруты полетов беспилотников над территорией сопредельных с Украиной государств, в число которых входит и Молдавия.

Дипломат разъяснила, что законными целями российских операторов являются только военные объекты ВСУ и связанная с ними инфраструктура.