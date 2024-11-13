Спецпредставитель президента рассказал о просьбе европейцев к России

Россия получала просьбы от друзей в европейских странах помочь в освобождении удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью ТАСС.

По его словам, среди обращающихся есть семьи, члены которых пережили холокост (истребление евреев в фашистской Германии. - прим. ред.).

"Есть некоторые люди, за которых нас просили очень близкие друзья, даже в европейских странах. Этим занимаемся", - сказал Богданов.

По данным Израиля, ХАМАС до сих пор удерживает в заложниках в секторе Газа 101 человека.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.