Захарова напомнила о лжи Шольца

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о лжи канцлера ФРГ Олафа Шольца после его перепалки с американским бизнесменом Илоном Маском. Как сообщает «КП», по мнению дипломата, предприниматель «пожалел» немецкого политика.

Ранее в соцсети X Маск опубликовал пост на немецком языке, в котором назвал Шольца «глупцом». Так он прокомментировал новости о распаде правящей коалиции в немецком бундестаге. В ответ канцлер сказал, что «не намерен принимать к сведению слова Маска», поскольку он является миллиардером, а не главой государства. При этом Шольц добавил, что заявление предпринимателя «делает ему честь».

«Маск его пожалел. После того, как Шольц наврал немцам о том, что это якобы Россия прекратила поставки газа Германии, он превратился в предателя своего народа», — сказала Захарова.

Она добавила, что подобная участь «хуже, чем быть просто глупцом».

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Ранее бывший министр финансов страны Кристиан Линднер заявил, что Шольц намеренно спровоцировал распад правящей коалиции Германии. По мнению экс-чиновника, раскол политической группы был просчитан, а канцлеру не было дела до сохранения объединения.