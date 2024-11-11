Хинштейн пригрозил ограничениями для оскорбляющих Россию релокантов

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что людям, которые уехали из России и негативно высказываются о стране, будет «проблематично» жить на сохранившиеся у них рублевых доходы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Хинштейн прокомментировал законопроект, о котором ранее рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Спикер Думы отмечал, что депутаты разрабатывают меры в отношении тех, «кто не отнесен к иноагентам, но, уехав, высказывается негативно по отношению к России».

По словам Володина, обсуждаются меры, которые не позволят релокантам-противникам РФ «обогащаться за счет движимого и недвижимого имущества» в России, в том числе за счет его продажи.

«Иными словами - жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично. Господа иноагенты и релоканты, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте», - так эту инициативу прокомментировал Хинштейн.

Также в Госдуме анонсировали законопроект, согласно которому любые доходы иноагентов от творческой деятельности смогут зачисляться только на специальный рублевый счет. Хинштейн напомнил, что не раз выступал за отключение монетизации для музыкантов-иноагентов на российских стриминговых сервисах.